Handballerin Lone Fischer zum Wurf bereit. © Bjorn Larsson Rosvall/Archiv

BSV hofft gegen Schlusslicht Nellingen auf ersten Sieg

Nach zuletzt vier sieglosen Partien in der Handball-Bundesliga hofft der Buxtehuder SV auf ein Erfolgserlebnis beim Tabellenletzten TV Nellingen. In dem Spiel am Samstag in der Halle Nord (19.00 Uhr) ruhen die Hoffnungen der Mannschaft von Trainer Dirk Leun auf den Konter-Qualitäten von Rückkehrerin Lone Fischer.