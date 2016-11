Buxtehudes Trainer Dirk Leun ruft. © Hendrik Schmidt/Archiv

Handball

BSV-Trainer Leun: "Sieg in dieser Höhe nicht erwartet"

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung haben sich die Handballerinnen des Bundesligisten Buxtehuder SV in die EM-Pause verabschiedet. Nach dem 37:28 (22:13)-Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen vor 1500 Zuschauern in der Halle Nord am Samstag sagte Trainer Dirk Leun: "Ich habe einen Sieg in dieser Höhe nicht erwartet.