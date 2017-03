Buxtehudes Trainer Dirk Leun. © Hendrik Schmidt/Archiv

Handball

BSV-Coach Leun will in Neckarsulm unbedingt punkten

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV wollen in der Bundesliga am Wochenende wieder auf den vierten Platz vorrücken. Das Team von Trainer Dirk Leun, das am Samstag (18.00 Uhr) bei Aufsteiger Neckarsulmer Sport-Union antreten muss, ist jedoch auf die Schützenhilfe des Thüringer HC gegen den HC Leipzig angewiesen.