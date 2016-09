Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking ist vor dem Spiel in der Arena. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Aussprache in Wolfsburg: Selbstkritische Analyse

Nach vier sieglosen Spielen am Stück hat sich die kriselnde Mannschaft des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg 75 Minuten lang ausgesprochen. Das berichtete Trainer Dieter Hecking nach dem ersten Training der Woche am Dienstag in Wolfsburg.