Fußball

Union Berlin hat mit einem 2:1 (0:0) gegen Aufstiegskandidat Hannover 96 seine Heimserie in der 2. Fußball-Bundesliga verlängert und sich auf Platz fünf verbessert.

Berlin. Der erst kurz zuvor eingewechselte Torjäger Collin Quaner erzielte am Sonntag nach überstandener Verletzung in 75. Minute mit seinem siebten Saisontreffer die Führung, Philipp Hosiner (79.) erhöhte vor 22 012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei wenig später. Felix Klaus (90.+6) gelang noch der späte Anschlusstreffer. Seit fast einem Jahr ist Union daheim unbesiegt. Hannover rutschte von Platz zwei auf drei und liegt nur dank der besseren Tordifferenz vor Union.

