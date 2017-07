Galoppsport

Der Rennverein feiert sein 150. Jubiläum am Wochenende und bietet starkem Sport und einem bunten Familienprogramm.

Langenhagen. Dieses Wochenende ist ganz nach dem Geschmack der Galoppsportfreunde. Der Hannoversche Rennverein (HRV) richtet einen Doppelrenntag aus. Am Sonnabend werden sieben Wettkämpfe auf der Neuen Bult ausgetragen (Beginn um 11 Uhr). Der Eintritt ist frei. Am Sonntag (Begrüßung um 12 Uhr) stehen acht Rennen auf dem Programm. Anlass für den Doppel-Renntag ist das 150-jährige Bestehen des HRV, wobei das Jubiläum am Sonnabend ist, die Feierlichkeiten aber am Sonntag stattfinden.

Laufen die Galopper schon seit 1867 auf der Neuen Bult?

Nein. In Langenhagen finden erst seit 1973 Rennen statt. Zuvor wurden die Rennen auf der Vahrenwalder Heide (1867), im heutigen Zooviertel (1868 bis 1905) und auf der Alten Bult am Bischofsholer Damm (1906 bis 1970) ausgetragen.

Wie feiert der Rennverein?

Am Sonntag um 12 Uhr begrüßt HRV-Präsident Gregor Baum die geladenen Gäste auf der Rennbahn, es folgen Reden der Stadtoberhäupter von Hannover (Stefan Schostok) und Langenhagen (Mirko Heuer) sowie Vertretern des Galoppsport-Dachverbandes. Anschließend kommen Zeitzeugen wie der langjährige hannoversche Trainer und Besitzer Otto-Werner Seiler, der legendäre Jockey und Trainer Hein Bollow und Erika Buhmann, Züchterin und Besitzerin des Gestüts Evershorst, zu Wort. Zudem bekommen die Gäste einen von Neue-Bult-Pressesprecherin Susanne L. Born zusammengestellten Film zu sehen.

Wo kann man mehr über die HRV-Historie erfahren?

Der HRV hat zusammen mit Anton Weise ein Buch mit dem Titel „Sport – Spannung – Tradition: 150 Jahre Hannoverscher Rennverein“ herausgegeben (ISBN 978-3-00-056286-0). Autoren sind außer Weise der langjährige Redakteur der „Bild“-Zeitung, Winfried Leinweber, Susanne L. Born, Riko Luiking, Bernd Wehrenpfennig und Sven Wissel. Das 165-seitige Buch kann am Sonntag auf der Rennbahn erworben werden.

Welche sportlichen Höhepunkte gibt es auf der Rennbahn zu sehen?

Am Sonnabend bietet ein Ausgleich II (Preisgeld 12 000 Euro) die stärkste Besetzung. Am Sonntag stehen zwei Listenrennen (Dotierung je 25 000 Euro) auf dem Programm. An beiden Tagen ist die deutsche Jockey-Elite im Einsatz, angeführt von Maxim Pecheur, dem Siegreiter im deutschen Derby.

Was bietet das Rahmenprogramm?

Die Neue Bult macht ihrem Ruf als Familienrennbahn auch zum „runden Geburtstag“ Ehre. Im Kinderland können sich an beiden Tagen die jungen Besucher austoben. Zudem führt ffn-Morgenmän Franky am Sonntag durch ein pralles Bühnenprogramm, in dessen Rahmen Marc Terenzi, Carlotta Truman, Lina Larissa Strahl, Pietro Lombardi und Lotto King Karl auftreten. Einen der Ehrenpreise wird Marie-Luise Marjan („Mutter Beimer“) überreichen.

Ist mit Staus zu rechnen?

Zumindest am Sonntag sollten die Besucher reichlich Fahrzeit einplanen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Am Pfingst-Renntag hatte sich allerdings das Verkehrskonzept für die Neue Bult bewährt.

Von Carsten Schmidt