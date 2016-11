Fußball

Trotz der Rückkehr seiner Starstürmer hat der SV Werder Bremen eine Führung gegen Eintracht Frankfurt verspielt und die vierte Bundesliga-Niederlage nacheinander kassiert.

Bremen. Die Bremer verloren am Sonntag kurz vor Schluss mit 1:2 (1:0), obwohl Claudio Pizarro und Max Kruse erstmals in der Startelf standen. Vor 39 261 Zuschauern erzielte Aymen Barkok in der 90. Minute den Siegtreffer der Frankfurter. Zuvor hatte der zur Pause eingewechselte Alexander Meier (52.) die Bremer Führung durch Florian Grillitsch (38.) ausgeglichen. Werder bleibt eine Woche vor dem Krisen-Nord-Derby beim Schlusslicht Hamburger SV auf dem drittletzten Platz.

dpa