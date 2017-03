Fußball

Anstoßzeiten für Pokal-Halbfinalspiele der Frauen fest

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag die Anstoßzeiten für die Halbfinalspiele im Frauen-Pokal festgelegt. Titelverteidiger VfL Wolfsburg tritt am 16. April von 15.00 Uhr an im Möslestadion beim SC Freiburg an.