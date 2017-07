Handball

Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV treffen in der zweiten Qualifikationsrunde des EHF-Cups auf den Sieger des Duells Vaci NSKE aus Ungarn und HC Holon aus Israel.

Buxtehude. Das ergab die Auslosung der EHF am Dienstag in Wien. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun tritt am 14. oder 15. Oktober zunächst vor heimischem Publikum an. Das Rückspiel findet am 21. oder 22. Oktober statt.

"Das wird keine leichte Aufgabe", sagte der Trainer des aktuellen Pokalsiegers, der mit Vaci NKSE als Gegner rechnet: "Ungarn hat Dänemark die Spitzenposition im Vereinshandball abgenommen. Dennoch nehmen wir die Herausforderung gerne an, und wir haben eine realistische Chance." Jedes Spiel auf europäischer Ebene würde seine Mannschaft weiter bringen.

Leun war froh, dass es nicht gegen die Bundesliga-Konkurrenz der HSG Blomberg-Lippe geht, die schon in der ersten Runde antritt. Sollte sich die HSG gegen St. Truiden aus Belgien durchsetzen, geht es in einem deutschen Duell gegen die TuS Metzingen.

dpa