Fußball

Die angeschlagenen Philipp Bargfrede, Clemens Fritz und Lamine Sané sollen Fußball-Bundesligist Werder Bremen zum Trainingsstart am 2. Januar wieder zur Verfügung stehen.

Bremen. Das sagte Werder-Coach Alexander Nouri am Donnerstag in Bremen. Bargfrede war am Mittwoch bei 1:1 bei 1899 Hoffenheim mit Achillessehnenproblemen ebenso vorzeitig ausgewechselt worden wie Sané (muskuläre Probleme im Oberschenkel). Routinier Fritz hatte wegen Knieproblemen gar nicht erst im Kader gestanden.

dpa