Fußball

Andalusien statt Türkei: Werder bezieht Trainingslager

Werder Bremen bezieht in der anstehenden Winterpause ein Trainingslager in Spanien. Der Fußball-Bundesligist, der in den vergangenen Jahren häufig Gast in Belek in der Türkei war, reist am 4. Januar 2017 für eine Woche nach Alhaurín el Grande in der Provinz Malaga in Andalusien.