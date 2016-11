Julian Draxler. © Arne Dedert/Archiv

Fußball

Allofs zu Draxlers Wechsel-Aussagen: "katastrophal"

Wolfsburgs Manager Klaus Allofs hat Julian Draxlers im Sommer forcierten Wunsch nach einem Vereinswechsel kritisiert. "Für die Außenwirkung des Vereins war es katastrophal, dass ein Spieler sich so erklärt", sagte Allofs am Sonntag bei Sport1. Der Manager des Fußball-Bundesligisten fügte an: "Einem jungen Spieler muss man diesen Fehler zugestehen." Draxler hatte trotz laufenden Vertrages vor Saisonbeginn gesagt, dass er den VfL verlassen wolle.