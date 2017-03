Hannovers Trainer Daniel Stendel. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

96-Trainer Stendel warnt: "KSC will alles besser machen"

Trainer Daniel Stendel vom Zweitligisten Hannover 96 hat vor dem Duell beim abstiegsbedrohten Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr) vor dem Gegner gewarnt. "Sie werden alles besser machen wollen, weil sie sich so nicht im Abstiegskampf präsentieren dürfen", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag.