Daniel Stendel. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

96-Trainer Stendel trotz Kritik gelassen

Trainer Daniel Stendel vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 bleibt trotz der seit Wochen anhaltenden Kritik an seiner Arbeit gelassen. "Wie in jedem Job muss man schwierige Situationen überstehen. Ich habe weiter Spaß an der Arbeit und Lust, mit der Mannschaft zu arbeiten", sagte der Coach am Donnerstag vor dem Spiel beim FC St. Pauli.