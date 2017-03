Fußball

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ziert sich nach wie vor mit einer Entscheidung über die Zukunft von Trainer Daniel Stendel. "Es ist alles offen", sagte Sportchef Horst Heldt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Hannover. Heldt kündigte weitere Analysegespräche an und schloss nicht aus, dass der Tabellenvierte der 2. Liga auch am Sonntag zu keiner Entscheidung kommt.

Der Bundesliga-Absteiger hatte am Samstag 0:0 beim FC St. Pauli gespielt und war dadurch auf Platz vier zurückgefallen. Neun Spieltage vor dem Saisonende hat Hannover 96 aber nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart. Trotzdem steht Stendel vor allem bei Clubchef Martin Kind in der Kritik, weil der Aufstiegsfavorit seit Wochen spielerische Mängel offenbart. St.- Pauli-Coach Ewald Lienen hatte die Diskussionen um Stendel am Samstag als "lächerlich" und "skandalös" bezeichnet.

dpa