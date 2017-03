Fußball

Hannovers Sportchef Horst Heldt hat vor dem Zweitliga-Duell gegen TSV 1860 München am Samstag (13.00 Uhr) die Entwicklung bei seinem Ex-Club kritisiert. "1860 ist ein Kultverein, der perspektivisch in die 1. Liga gehört.

Hannover. Aber ich lese viel. Wenn sich das alles bewahrheitet, ist das mehr als befremdlich und nicht akzeptabel", monierte der neue 96-Manager am Donnerstag.

Die Münchner um 1860-Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik sind unter anderem wegen ihrer restriktiven Medienpolitik stark in die Kritik geraten. Dazu waren Vertreter des FC St. Pauli laut Sportchef Andreas Rettig am vergangenen Samstag beim 2:1-Erfolg in München nach ihrem Jubel auf der Ehrentribüne erst zur Mäßigung aufgefordert worden und später dazu, ihre Plätze zu verlassen und sich umzusetzen. "Bei uns dürfen sie auch in der 91. Minute jubeln und werden nicht von ihren Plätzen verwiesen", kündigte Heldt an, der zwischen 1995 und 1999 als Profi bei den Löwen spielte.

dpa