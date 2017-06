Hannovers Trainer André Breitenreiter. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

96-Coach Breitenreiter erwartet schwere Saison

Hannovers Trainer André Breitenreiter sieht seine Mannschaft vor einer schweren Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. "Die Liga ist so stark wie nie zuvor. Es gibt meiner Meinung nach keine Mannschaft, die man schon von Anfang an auf den Abstiegsplatz setzen kann", sagte Breitenreiter in einem am Samstag im Vereins-TV veröffentlichten Interview.