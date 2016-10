Hannover 96 Präsident Martin Kind spricht während einer Pressekonferenz. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

96-Chef übt Selbstkritik: Fehler bei Transferstrategie

Clubchef Martin Kind hat bei Hannover 96 große Fehler in der Transferpolitik und bei der Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren eingeräumt. Sie seien die Ursache dafür, dass der Verein im Sommer aus der Fußball-Bundesliga in die 2. Liga absteigen musste.