Fußball

60 000 Euro Geldstrafe für Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss wegen mehrerer Verfehlungen seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 60 000 Euro bezahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in mündlicher Verhandlung am Dienstag.