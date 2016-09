Thomas Eichin während eines Interviews. © Carmen Jaspersen/ Archiv

Fußball

1860-Sportchef Eichin will nichts mehr zu Werder sagen

Das Aus von Trainer Viktor Skripnik bei Fußball- Bundesligist Werder Bremen will dessen Ex-Chef Thomas Eichin nicht mehr weiter bewerten. "Ich will zu dem Thema nichts mehr sagen", sagte Eichin am Dienstag in München.