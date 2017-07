Vereinslogo des 1. FC Magdeburg. © Jens Wolf/Archiv

Fußball

1. FC Magdeburg bezieht Trainingslager in Niedersachsen

Der 1. FC Magdeburg ist am Montag ins einwöchige Trainingslager ins niedersächsische Wesendorf gereist. Dort kennen sich die Magdeburger aus, waren schon mehrfach in der Vorbereitung zu Gast, zuletzt in der abgelaufenen Saison.