Fußball

1:6-Testspielniederlage für Magdeburg gegen Braunschweig

Der 1. FC Magdeburg hat knapp drei Wochen vor dem Saisonbeginn in der 3. Fußball-Liga eine deftige Testspielniederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unterlag am Mittwochabend in Schöningen dem Zweiglisten Eintracht Braunschweig mit 1:6 (1:1).