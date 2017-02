Fußball

0:1 gegen Werder II: Nächster Rückschlag für VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen um einen Platz in der 2. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag erlitten. Niedersachsens einziger Drittligist verlor am Freitag gegen Werder Bremen II mit 0:1 (0:1) und kassierte damit die dritte Niederlage in Folge.