Die Tiroler haben sich gegen die Winterspiele 2026 vor der Haustür ausgesprochen. © Johann Groder

Olympia

Sportpolitik hadert mit Tirol-Nein zu Olympia 2026

Beim Gedanken an die nächsten Winterspiele in Südkorea sehnen sich viele Fans und Sportler hierzulande nach Olympia in den Alpen. In Tirol ist dieser Traum durch das Nein der Bevölkerung aber vorbei. Für das IOC ist die Ablehnung ein deutliches Zeichen.