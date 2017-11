Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak-yon (l) übergibt in Incheon eine olympische Fackel an die südkoreanische Eiskunstläuferin und Fackelträgerin You Young. © Lee Jin-Man

Olympia

Olympische Flamme trifft in Südkorea ein

Zum 100-Tage-Countdown vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar ist die olympische Flamme im Gastgeberland Südkorea eingetroffen. Ein Charterflugzeug mit dem zuvor in Griechenland entzündeten Feuer landete am 1. November auf dem Internationalen Flughafen von Incheon nahe der Hauptstadt Seoul.