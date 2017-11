Gut gelaunt: Andreas Morczinietz (rechts) erzielte in Halle den entscheidenden Treffer in der Verlängerung für die Indians.

© Lobback

Eishockey-Oberliga

Scorpions und Indians gehen mit Siegen in die Pause

Beide Eishockey-Oberliga-Clubs gehen mit Siegen in die Länderspielpause. Die Scorpions gewannen in Berlin locker mit 3:0. Die Indians mussten in Halle in die Verlängerung, um mit 1:0 zu gewinnen.