Scorpions-Fusion ist beschlossen

Eishockey

Jetzt ist es endgültig beschlossene Sache: Die Eishockey-Oberligisten ESC Wedemark Scorpions und Hannover Scorpions fusionieren zur neuen Saison. Als Hannover Scorpions. Es wächst zusammen, was zusammengehört.

Hannover. Gestern verkündeten die Verantwortlichen, was die NP schon Mitte November berichtete: Bald gibt’s die Scorpions nur noch einmal. Nach drei Jahren Doppel-Scorpions in der Oberliga – einmal in Mellendorf, einmal in Langenhagen. „Das ist die absolut beste Lösung für Hannovers Eishockey und für die Hannover Scorpions“, sagt Kay Uplegger, Gesellschafter in Langenhagen. Auch sportlich soll es bergauf gehen: Mittelfristiges Ziel ist der Aufstieg in die zweite Liga DEL 2. Trainer der neuen alten Scorpions wird wohl ESC-Coach Dieter Reiss.

js