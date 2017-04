© Archiv

Hannover

Hannover-Marathon: Die Beeinträchtigungen im Verkehr

Am Sonntag, 9. April, findet in Hannover der diesjährige Marathon statt. Es kommt daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen. In der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr werden zahlreiche Straßen in den Stadtteilen Mitte, Wülfel, Döhren, List, Vahrenwald, Herrenhausen und Nordstadt gesperrt. Die Stadtteile Südstadt und Oststadt werden dem Veranstaltungsablauf entsprechend früher wieder freigegeben.