Eishockey

Bei den Hannover Scorpions ist Lenny Soccio eine Legende - als Spieler und als Trainer war er in Langenhagen lange auf und neben dem Eis aktiv. Nach einem Jahr als Coach bei Preußen Berlin kehrt er für Oberliga-Eishockey zurück nach Hannover. Allerdings zu den Indians!

Hannover. Dort beerbt er Interimscoach Tobias Stolikowski, der ab sofort als Sportlicher Leiter die Kaderplanung übernimmt.

„Ich bin nicht nur zurück nach Hannover, weil ich von hier bin“, betont Soccio, „sondern weil ich als Trainer sehr, sehr gute Möglichkeiten bei den Indians sehe.“ Seine Vision: der Aufstieg in die DEL 2. „Das Potenzial dafür haben wir am Pferdeturm, mit den Fans, mit den Spielern“, sagt Soccio - und findet es gar nicht komisch, plötzlich den Skorpion gegen einen Indianer getauscht zu haben: „ Das fühlt sich überhaupt nicht komisch an. Ich hätte es schlimm gefunden, in meiner Karriere nie hier zu arbeiten.“

Von Jonas Szemkus