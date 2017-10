Perfekter Eistag

Der passt in die Ecke: Tobias Schwab überwindet per Schlagschuss den Gästetorwart Michel Weidekamp. © Petrow

Eishockey

Indians schlagen Meister Herne mit 5:3. Scorpions siegen in Halle nach Verlängerung.

HANNOVER. In der Eishockey-Oberliga bezwangen die Hannover Indians den Herner EV mit 5:3 (2:1, 1:1, 2:1). Sieben Monate ist es nun her, dass die Indians in einer emotionalen Serie die Herner aus den Play-offs warfen. Die Partie am Freitagabend war vor 2618 Zuschauern am Pferdeturm nicht nur mit dem Puck umkämpft wie eine Play-off-Partie – auch ohne.

Nicolas Turnwald lieferte sich nach 35 Minuten mit Christian Nieberle ein körperliches Gefecht, mit dem besseren Ende für den Hannoveraner. Turnwald warf den Herner in bestem griechisch-römischen Stil aufs Eis, die ECH-Fans applaudierten.

Und Tore wurden auch erzielt. Andreas Morczinietz (8.) und Tobias Schwab (11.) sorgten binnen drei Minuten für eine 2:0-Führung. Marcus Marsall (13.) konnte jedoch verkürzen. So ging es weiter in den nächsten zwei Spielabschnitten: Tor für die Indians, Anschluss der Gäste. Vor allem Tobias Schwab war mit seinen drei Treffern der Garant für den Erfolg, den Pohanka 26 Sekunden vor Schluss besiegelte.

Tore: 1:0 (7:23) Morczinietz, 2:0 (10:26) Schwab bei 5-3, 2:1 (12:45) Marsall bei 5-4, 3:1 (28:29) Schwab, 3:2 (32:02) Albrecht, 4:2 (42:35) Schwab, 4:3 (47:35) McLeod, 5:3 (59:34) Pohanka bei 5-6 – Strafminuten: 16/12

Die Hannover Scorpions gewannen bei den Saale Bulls Halle nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 nach Verlängerung. Schlechter hätte die Partie für sie aber nicht beginnen können. Nathan Robinson brachte die Gastgeber bereits nach 62 Sekunden mit 1:0 in Führung. Er traf auch noch zwei weitere Male (23., 35.). Für die Scorpions gelangen Chad Niddery (24.), Patrick Schmid (41.) und Björn Bombis (47.) die Tore. In der Verlängerung traf Niddery (64.).

Von Stephan Hartung