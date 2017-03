Eishockey

Indians spät geschockt: Gegentor in der Verlängerung

. Die Hannover Indians haben das Auftaktspiel im Viertelfinale der Play-offs der Eishockey-Oberliga mit 0:1 nach Verlängerung beim EC Bad Tölz verloren. Damit gehen die Bayern in der Serie mit 1:0 in Führung. Am morgigen Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski Heimrecht am Pferdeturm (19 Uhr).