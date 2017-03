Play-offs

Turbulenter, ereignisreicher und vor allem sensationeller hätte der Auftakt in die Play-offs der Eishockey-Oberliga kaum verlaufen können für den EC Hannover Indians:

Hannover. Im Auftaktspiel der Serie beim Herner EV gab es Matchstrafen, Prügeleien, Würfe von Gegenständen und Bierbechern auf ECH-Spieler und -Spielerbank sowie langwierige Diskussionen - am Ende behielten die Hannoveraner die Oberhand und gewannen mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) nach Penaltyschießen. Das zweite Spiel der Serie findet am Sonntag (19 Uhr) im Eisstadion am Pferdeturm statt.

Christian Nieberle brachten den HEV in der 13. Minute in Führung, Carsten Gosdeck (34.) glich für die Indians aus - eher schmeichelhaft, denn ECH-Torhüter Mirko Pantkowski hielt überragend und sein Team im Spiel. Die Entscheidung dann im Penaltyschießen durch Branislav Pohanka und Tobias Schwab.

Im ersten Drittel ging es gleich schlecht los für den ECH: Bereits in der vierten Minute erhielt Indians-Verteidiger Robert Peleikis eine Matchstrafe wegen eines Foulspiels an Aaron McLeod. Als der gefoulte und angebliche spielunfähige McLeod später doch zurück aufs Eis kam, kam es zu Beginn des Mitteldrittels zu einer Auseinandersetzung mit Nick Bovenschen - und auch der Indians-Abwehrspieler musste fortan wegen einer Matchstrafe zuschauen.

Im Schlussdrittel beruhigte sich das Geschehen auf und neben dem Eis dann wieder. Auch die Indians, im 2. Drittel noch klar unterlegen, wurden nun immer stärker und spielten starkes Eishockey. In der Verlängerung wuchs außer Pantkowski auch HEV-Keeper Christian Wendler über sich hinaus.

von Stephan Hartung