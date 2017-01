RÜCKRAUM-RIESE: Der Este Mait Patrail hat sich bei einem Länderspiel an der linken Wade verletzt. Die Diagnose steht aus.© Sielski

| Simon Lange

Recken

Sorgen um Patrail

Das schmerzt: Während eine Handvoll Recken sich auf die heute beginnende WM vorbereitet, trat Mait Patrail mit der estnischen Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2020 gegen den Kosovo an. Über den 27:23-Sieg am Sonntag konnte sich Hannovers Rückraum-Riese nur wenig freuen. Patrail verletzte sich während des Spiels an der linken Wade. Wie schlimm, ist noch unklar.