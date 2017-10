Sieben Zwerge vor der Brust?

TSV Hannover-Burgdorf

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf kann in den nächsten Partien seine Erfolgsserie fortsetzen. Geschäftsführer Benjamin Chatton warnt allerdings vor einem Unterschätzen der Kontrahenten.

Hannover. Zeit zum Verschnaufen? Der Spielplan in der Handball-Bundesliga sieht eine Pause bis Anfang November vor. Doch die Leistungsträger der TSV Hannover-Burgdorf und auch der anderen Erstligisten sind am kommenden Wochenende in ihren Auswahlmannschaften gefordert. Recken-Trainer Carlos Ortega muss daher im Training derzeit auf Kai Häfner (Deutschland), Morten Olsen, Casper Mortensen (beide Dänemark), Runar Karason (Island), Mait Patrail (Estland) und Dominik Kalafut (Slowakei) verzichten.

Es zeugt von dem bisher starken Saisonverlauf, dass die Recken-Profis auf internationalem Parkett begehrt sind. „Mit diesem guten Start habe ich vor der Saison nicht gerechnet“, gesteht TSV-Geschäftsführer Benjamin Chatton. 14:6 Punkte holten die Hannoveraner aus den ersten zehn von 34 Saisonspielen – und dabei traf der Vorjahres-Elfte neunmal auf Mannschaften, die eine einstellige Platzierung im Sommer 2017 innehatten. Diese Bilanz verleiht den Spielern eine breite Brust für die nächsten Aufgaben, Chatton bemüht sich allerdings auch, den Ball flachzuhalten. „Wir hatten viele knappe Ergebnisse zu unseren Gunsten. Fortuna sitzt bei uns mit im Boot.“

Der Recken-Manager weist zudem darauf hin, dass die Bundesliga aktuell „so spannend wie nie zuvor ist. Wer hätte schon damit gerechnet, dass Serienmeister Kiel in zehn Spielen neun Punkte verliert?“, fragte Chatton. Deshalb will er nicht über eine Recken-Erfolgsserie in den letzten sieben Hinrunden-Spielen spekulieren – auch wenn es dort ausnahmslos gegen Teams geht, die 2016/2017 in der unteren Tabelle landeten oder zweitklassig spielten. Das Einschätzung, dass nach all den Bundesliga-Riesen nun sieben Zwerge kommen, verweist Chatton ins Märchenreich. „Ich kann über die Stärken jeder Mannschaft etwas erzählen“, sagte er warnend.

Die bisher beste Vorrunde spielten die Recken 2012 mit 23 Punkten, am Saisonende hatten sie den Einzug in den Europapokal geschafft. Der folgende Überblick zeigt, ob diese Marke wieder erreichbar ist.

Frischauf Göppingen (Heimspiel, 5. November, 12.30 Uhr): Der Zehnte aus Schwaben war in der Vorsaison der Recken-Lieblingsgegner – in drei Spielen gab es drei Siege. Aber Achtung: Zuletzt schlug Göppingen Wetzlar und punktete gegen Flensburg.Siegchance: 65 Prozent

Die Eulen Ludwigshafen (Auswärts, 9. November, 19 Uhr): Der Neuling (Platz 14) hängt in der Abstiegszone. Die Pfälzer holten aber alle sechs Punkte in heimischer Halle.

TVB 1898 Stuttgart (Heimspiel, 16. November, 19 Uhr): „Joachim Bitter kann ein Spiel allein gewinnen“, sagt Chatton über den Stuttgarter Torwart. Zudem bringen Michael Kraus und Manuel Späth viel Erfahrung aufs Parkett. Platz 13 ist etwas wenig für diesen Kader.

TBV Lemgo (Auswärts, 23. November, 19 Uhr): Der Abstiegskandidat der Vorjahre ist das Überraschungsteam (Platz 8) neben den Recken. „Vor allem in der Abwehr sind sie verbessert“, sagt Chatton.

:

VfL Gummersbach (Heimspiel, 3. Dezember, 12.30 Uhr): Der Altmeister ist Vorletzter, spielte aber zuletzt (Sieg in Stuttgart, knappe Niederlage gegen Flensburg) nicht wie ein Absteiger.

GWD Minden (Auswärts, 7. Dezember, 19 Uhr): Der Angstgegner der Recken, zuletzt gab es drei Niederlagen. Aktuell hält GWD als Zwölfter Abstand zu den Abstiegsrängen.

TV 05/07 Hüttenberg (Heimspiel, 17. Dezember, 12.30 oder 15 Uhr): Der Neuling kämpft um den Klassenerhalt, aber in der Fremde kann der aktuelle 15. mithalten, das zeigte der Punktgewinn in Wetzlar.

Fazit: Es gibt diverse Stolpersteine auf dem Weg zum Hinrunden-Rekord. Die Recken können aber mit ihrer mentalen Stärke und Konzentration alle vier ausstehenden Heimspiele gewinnen und zumindest in Ludwigshafen punkten. Und wer zweimal gegen Kiel gewinnt, der kann auch eine Negativstatistik in Minden beenden.

Von Carsten Schmidt