Gut drauf: Die Recken jubeln nach dem Pokalsieg gegen Topteam Kiel. Hannovers Handballer sind heiß darauf, nach der Länderspielpause an die starken Leistungen anzuknüpfen.

© Florian Petrow

TSV Hannover-Burgdorf

Rollt die Recken-Welle weiter?

Eigentlich tun Pausen in der eng getakteten Saison der Handball-Bundesliga richtig gut. Doch die Recken der TSV Hannover-Burgdorf hätten trotzdem gut auf die anderthalb Wochen Unterbrechung wegen zahlreicher Länderspiele verzichten können. Zu gut lief’s zuletzt, die Recken reiten seit dem Trainerwechsel im Sommer auf einer Euphoriewelle. Eindrucksvoller Siege gegen Topteams wie Flensburg, Kiel und Berlin. Brachte Tabellenplatz fünf als starke Momentaufnahme. Jetzt hat Erfolgscoach Carlos Ortega allerdings nur wenig Zeit, sein Team wieder in die Spur zu bringen, damit’s weiter so rund läuft: Am Sonntag (12.30 Uhr) geht’s in der Tui-Arena gegen Frisch Auf Göppingen.