TSV Hannover-Burgdorf

Recken starten Verkauf für Pokalkarten

Ihr Turnier haben sie nach Hildesheim verlegt: Die erste Runde des DHB-Pokals tragen die Handball-Recken am 19. und 20. August in der Hildesheimer Volksbank -Arena aus. Am Mittwoch startet die TSV Hannover-Burgdorf den Kartenvorverkauf.