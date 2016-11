Erik Schmidt, Timo Kastening, Malte Semisch, Dominik Kalafut und Lars Lehnhoff jubeln nach dem Sieg über Coburg.© sp / Sielski

Recken ringen Coburg nieder

Am Ende, das ist das Wichtigste, tanzten sie wieder - kein toller, aber ein richtig spannender 29:28-Zittersieg gegen Coburg, 3720 Fans in der Swiss-Life-Hall, ein Heiratsantrag mit Ja! Und vielleicht bald ein neuer Star in Hannover: Angeblich sind die Handball-Recken sich einig mit Star-Kreisläufer Ilija Brozovic vom THW Kiel