Handball

Recken kassieren achte Niederlage

Statt entspannter Party zu Ostern geht’s weiter bergab für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf. 23:28 (9:14)-Pleite gegen den SC Magdeburg am Ostersonntag in der Tui-Arena. Es war die achte Niederlage in Folge