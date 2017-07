TSV Hannover-Burgdorf

Die Aussicht könnte besser sein. Pavel Atman sitzt auf einem Ergometer in einem kleinen Raum im Medizinischen Versorgungszentrum Burgdorf und schaut aus dem Fenster auf einen tristen Parkplatz. Der neue Handballer aus Russland kommt langsam ins Schwitzen.

Hannover. Am Freitag standen für die Recken eine Reihe von Tests an. Kardiologische und orthopädische Untersuchungen unter der Aufsicht der Mannschaftsärzte Jan Lübbersmeyer und Marcus Schönaich, schon vormittags litten die Spieler beim Laktattest im Erika-Fisch-Stadion. Auch das Körperfett wurde gemessen.

„Ist anstrengend“, schnauft der strampelnde Atman, der am Mittwochabend mit dem Auto aus Weißrussland in Hannover angekommen war. Die erste Nacht verbrachte der Russe im Hotel, die zweite durfte er bei Evgeni Pevnov schlafen. Eine Männer-WG auf Zeit. Bis Atman eine Wohnung für Frau und Kind gefunden hat. „Ich hoffe, das geht schnell. Meine Freundin will hier schließlich auch noch wohnen“, flachst der russischstämmige Pevnov, der für Atman übersetzt.

Auch Fabian Böhm und Kai Häfner mussten Freitagnachmittag auf dem Ergometer radeln. Beide wirkten topfit und entspannt nach viereinhalb Wochen Urlaub. Die Rückraumspieler nutzten die Zeit für private Glücksmomente. Häfner heiratete in der schwäbischen Heimat seine Saskia kirchlich. Böhm vermählte sich mit seiner Liebsten standesamtlich in Balingen. Danach flitterte das Paar durch Italien.

Sie alle freuen sich nach der katastrophalen Rückrunde mit 16 Sieglos-Spielen auf den Neustart. Auch Carlos Ortega. Der neue Trainer aus Spanien feierte am Freitag seinen 46. Geburtstag. Ein Ständchen gab’s auf der Tartanbahn nicht, die Spieler gratulierten artig persönlich. Ortegas Co-Trainer Iker Romero ist noch in der Heimat Spanien, um Studium und seine Trainer-Lizenz fertig zu machen. Montag ist offizieller Trainingsauftakt

Von Simon Lange