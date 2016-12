ZUSAMMEN IN DIE ZUKUNFT: Kreisläufer Ilija Brozovic und Recken-Geschäftsführer Benjamin Chatton.

Bundesliga

Die Handball-Recken der TSV Hannover Burgdorf haben den nächsten Kracher verpflichtet: Der kroatische Kreisläufer Ilija Brozovic (25) kommt vom Topclub THW Kiel nach Hannover.

Hannover. Was die NP schon vor mehr als einer Woche exklusiv wusste, machten die Hannover-Handballer am Dienstag offiziell: Der 1,95 Meter große Nationalspieler kommt! "Die Recken haben eine sehr gute Mannschaft und Hannover ist aus meiner Sicht ein Verein mit großen Ambitionen", sagt Brozovic. Sein Vertrag gilt ab Sommer 2017 und bis 2020. "Ilija ist ein sehr starker Spieler, der uns in der Abwehr und im Angriff weiterbringen wird", freut sich Recken-Trainer Jens Bürkle. js