Jens Bürkle

Ex-Recke ist wieder Trainer

Neuer Job! Jens Bürkle startet mit Balingen

Bis zum Sommer war Jens Bürkle (37) Trainer bei den Handball-Recken in Hannover. Doch die katastrophale Rückrunde mit 16 sieglosen Spielen in Serie wurde dem Schwaben zum Verhängnis nach zwei Jahren bei der TSV Hannover-Burgdorf. Seit kurzem hat Bürkle einen neuen Arbeitgeber, und am Samstag sein erstes Spiel. Es ist eine Herzensangelegenheit: Der 37-Jährige ist neuer Chefcoach bei Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten.