TSV Hannover-Burgdorf

Recken-Coach Ortega stellt gern Fallen, Göppingens Trainer Dr. Brack mag den analytischen Weg.

Hannover. Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf stehen gut da: Sieben Siege aus zehn Spielen, Tabellenplatz fünf. Großen Anteil am Aufschwung hat Carlos Ortega. Im Sommer übernahm der Startrainer, flößte den Recken schnell wieder Selbstbewusstsein ein. Der Spanier ist ein echter Perfektionist. So einen hat auch der nächste Gegner Göppingen am Sonntag(12.30 Uhr, Tui-Arena) auf der Bank sitzen. Dr. Rolf Brack ist promovierter Sportwissenschafts-Experte. Es wird ein Duell der Taktikfüchse!

Hannovers Spanier (46) steht aufs Fallenstellen, Göppingens Doktor-Coach (63) lehrt nebenbei auch an der Uni. Zwei ganz unterschiedliche Typen, die eines auf alle Fälle verbindet: Die Liebe zum Detail, zum akribischen Vorbereiten. Ortega setzt seit Tag eins bei den Recken vor allem in der Abwehr neue Akzente. Offensiver, mehr Risiko – aber überlegt. Den Gegner in Fallen locken gehört zum neuem Defensivsystem: Dem Gegner Situationen schmackhaft machen, und dann rennt aus dem Nichts ein Recke in die (vermeintlich) offene Lücke. Klappt bestens bisher. Davon profitieren dann auch die schnellen Außen von Hannover im Tempogegenstoß. Offensiv setzt Ortega im Positionsangriff auf die klassische spanische Schule: Häufig werden Angriffe über den Kreisläufer aufgebaut.

Auch bei Brack zählt zuerst einmal die Defensive. Seit der Doktor-Trainer im September bei Göppingen übernahm, ging es zumindest spielerisch deutlich bergauf, auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmten. Er setzt auf eine aggressive 6:0-Deckung und einfaches, aber präzises Spiel mit besonderer Beachtung der eigenen Kreisläufer. Die Recken dürfen sich gegen den Tabellenzwölften also auf körperliche Schwerarbeit einrichten. „Göppingen steht in der Abwehr, besonders im Mittelblock, sehr kompakt“, lobt auch Recken-Trainer Ortega. „Unser Positionsspiel im Angriff muss sehr gut sein, damit wir die schnellen Gegenstöße von ihnen unterbinden.“

Auch außerhalb der Hallen hat Brack reichlich um die Ohren: Der promovierte Sportwissenschaftler ist Privatdozent an der Universität Stuttgart. „Rolf Brack ist ein Besonderer“, sagte einmal Balingens Liga-Obmann Dieter Jente, weil dem Trainer seit 34 Jahren der Spagat zwischen Theorie und Praxis gelingt. Gegen die Recken darf das am Sonntag gerne misslingen. Zumal zumindest die Historie Gutes erhoffen lässt für Hannover! Schon unter Ortega-Vorgänger Jens Bürkle lief’s zuletzt top gegen Göppingen. Vergangene Saison holten die Recken drei Siege in drei Spielen (zweimal in der Liga, dazu im Pokal).

Auch die Erfahrungen von Ortegas Göppinger Kollegen Brack mit den Recken sind nicht die besten. Er trat fünfmal mit Balingen/Weilstetten in der Swiss-Life-Hall an und fuhr jedes Mal ohne Punkte zurück – aus Hannover-Sicht darf diese Serie gerne halten!

Am Sonntag findet auch die Auslosung des Pokal-Viertelfinals statt. Die Recken träumen nach dem Sieg gegen Kiel weiter von der ersten Qualifikation fürs Final-Four! Im Viertelfinale noch dabei sind Leipzig, Wetzlar, Rhein-Neckar Löwen, Berlin, Magdeburg, Göppingen und Stuttgart.

Von Jonas Szemkus und Carsten Schmidt