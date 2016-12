Handball

9850 Fans waren in der rappelvollen Tui-Arena aus dem Häuschen: Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf besiegten Frisch auf Göppingen mit 31:23.

Hannover. Martin Ziemer reckte die Faust nach oben und brüllte seine Freude raus. Einfach zauberhaft, was der Recken-Torwart zeigte, den Hannovers Handball-Fans liebevoll „Hexer“ nennen. Weil die Offensive es ihm nach leichten Start-Schwierigkeiten gleichtat mit der Klasseleistung, wurde es ein echtes Fest so kurz nach dem Fest. 31:23 gegen Göppingen – vor 9850 Fans in der ausverkauften Tui-Arena.

„Ein schöner Abschluss eines guten Handballjahres 2016“, freute sich Recken-Manager Benjamin Chatton. Auch dank der Superstimmung im Weihnachts-Wohnzimmer der Recken. Es war das zweite Spiel in wenigen Tagen in der riesigen Tui-Arena, und es gab den zweite Sieg. Wenige Tage nach dem etwas mühsamen 29:26 gegen Gummersbach schickten die Recken auch Göppingen ohne Geschenke und Punkte zurück nach Hause. Und mit einer Abreibung. Auch dank Torwart Ziemer, der allein in der ersten Halbzeit mehr als ein Dutzend Paraden sammelte. Da war einfach kein Durchkommen für die Gäste. Der Hexer zauberte immer noch einen Arm oder ein Bein dazwischen. Vorne trafen die Recken nach Anfangsproblemen nicht überragend, aber zumindest stetig. Erst kurz vor der Pause legten sie einen höheren Gang ein. Es wurde deutlich bis zur Pause – 17:12.

So locker ging es in der zweiten Hälfte weiter. Jungprofi Timo Kastening begrüßte erst noch zwei Bekannte im Publikum mit einem lässigen Kopfnicken, als schon angepfiffen war – und warf dann drei Buden in Folge. Sieben Tore Vorsprung, 20:13!

Schon nach 38 Minuten versuchte der Fanclub die Welle anzustimmen. Klappte nicht so gut. Dafür klappte auf dem Feld (fast) alles. Mit Ziemer, der hinten immer weiter zauberte. Und vorne lief's mit ordentlich Durchschlagskraft rund. Die Recken feuerten aus allen Rohren. Als Kapitän Torge Johannsen per Siebenmeter zum 26:15 (41.) traf, klappte auch die Fan-Welle. „Die Kulisse hat uns getragen“, freute sich Johannsen, „das war ein geiler Abschluss für 2016.“ Und Richtung Gegner: „Dass man hier zur Weihnachtszeit nicht herkommen sollte, ist ja auch klar.“

Knapp 20 Minuten vorm Ende war der Arena-Kracher entschieden. Eigentlich. Recken-Trainer Jens Bürkle wechselte munter durch, und Hannover erlaubte sich offensiv auf einmal Fehler um Fehler. Die Führung schmolz, plötzlich waren's beim 27:22 (51.) nur noch fünf Tore Vorsprung. Bürkle nahm eine Auszeit – und seine Spieler bekamen einen Einlauf.

Der Weckruf kam rechtzeitig. „Da war ich kurzzeitig etwas unentspannt“, gab Bürkle zu, „wir haben den Fokus verloren, sind etwas hektisch gewesen. Ich habe einfach gesagt, dass sie nichts Verrücktes machen sollen und ein bisschen mehr Geduld haben müssen.“ Es war der richtige Rat: Die Recken spielten ihren Stiefel runter. Dann war Zeit für Party, Zeit für stehenden Applaus, Zeit für Humba – und Zeit für die verdiente Winterpause.

Jonas Szemkus