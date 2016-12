Dank Reus! Mit viel Glück gelang Dortmund in der Schlussphase noch der Ausgleich. © Federico Gambarini

Torgarant Reus bewahrt BVB vor weiterem Rückschlag

Ausgleich in Madrid, Ausgleich in Köln: Mit zwei späten Treffern binnen vier Tagen hat Marco Reus sein Team aus Dortmund vor Niederlagen bewahrt. Dennoch blieben beim 1:1 in Köln viele Wünsche offen.