Frankfurts Torschütze Marco Fabian (2.v.r.) läuft nach dem Tor zum 2:2 an den konsternierten Münchnern vorbei. © Arne Dedert

Fußball

Nur 2:2 in Frankfurt: FC Bayern enttäuscht erneut

Die Schwächephase des FC Bayern München hält auch nach der Länderspielpause an. Der deutsche Meister und Tabellenführer der Fußball-Bundesliga spielte am Samstag selbst in Überzahl nur 2:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt.