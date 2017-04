Die Ingolstädter feiern den Sieg gegen den FC Augsburg. © Stefan Puchner

Fußball

Nächstes FCI-Lebenszeichen - Bitteres 2:3 für Augsburg

Der zu früh abgeschriebene FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga das nächste Lebenszeichen ausgesendet. Der Tabellenvorletzte gewann das bayerische Kellerduell beim FC Augsburg am Ende knapp mit 3:2 (2:0) und rückte mit dem zweiten Sieg in der Englischen Woche bis auf vier Punkte an den FCA heran, der mit 29 Zählern weiterhin den Relegationsplatz 16 belegt.