Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang erzielte zwei Tore gegen den VfL Wolfsburg. © Peter Steffen

Fußball

Nächste Torgala: BVB beim 5:1 in Wolfsburg eiskalt

Borussia Dortmund ist so richtig in Fahrt. Nach den Sixpacks gegen Warschau und Darmstadt nimmt der BVB in der Liga auch die Hürde in Wolfsburg mit großer Offensivkraft. Gegen die Effizienz des BVB kann der VfL nichts ausrichten. Besonders Mario Gomez hadert.