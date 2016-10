Fußball

Neben der Vertragsverlängerung als Bundestrainer, hat dieser auch gleich dafür gesorgt, dass sein Team gleich bleibt,

Frankfurt a.M.. Nach der erwarteten Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw soll die gesamte Sportliche Leitung der Fußball-Nationalmannschaft zusammenbleiben. "Das war für mich eine Voraussetzung", sagte Löw am Montag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt und sprach von einer "Formsache", auch die Verträge von Torwarttrainer Andreas Köpke und Assistenzcoach Thomas Schneider bis 2020 zu verlängern.

DFB-Präsident Reinhard Grindel und Verbands-Generalsekretär Friedrich Curtius kündigten Gespräche mit Köpke und Schneider an. Teammanager Oliver Bierhoff und Co-Trainer Marcus Sorg haben bereits langfristige Verträge bis zur EM in vier Jahren.

dpa