Robert Lewandowski hat in allerletzter Sekunde noch den Ausgleich gegen Hertha erzielt. © Christian Charisius

Fußball

Lewandowski rettet Bayern Punkt in Berlin

Nach der Gala in der Champions League hat Robert Lewandowski den Bayern in der Bundesliga in allerletzter Sekunde einen Punkt gerettet. Die Münchner schafften drei Tage nach der 5:1-Traumvorstellung gegen den FC Arsenal im Liga-Alltag beim mutig aufspielenden Hauptstadtclub Hertha BSC durch ein Tor des eingewechselten Polen in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch ein 1:1 (0:1).