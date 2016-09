Pierre-Michel Lasogga kehrt beim HSV in den Kader zurück. © Hendrik Schmidt

Fußball

Lasogga kehrt zum Freiburg-Spiel in den HSV-Kader zurück

Pierre-Michel Lasogga kehrt in den Kader des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zurück. Trainer Bruno Labbadia, der den Angreifer im Heimspiel gegen RB Leipzig (0:4) überraschend nicht berücksichtigt hatte, berief den 24 Jahre alten Torjäger vor der Abreise in sein 20-köpfiges Aufgebot für das Punktspiel am Dienstag (20.00 Uhr) beim SC Freiburg.